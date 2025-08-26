ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede objektiflere yansıyan kareler, sağlık durumuna ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

79 yaşındaki Trump'ın sağ elindeki morluk, kamuoyunda damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı iddialarını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta da benzer şekilde, elindeki morlukların makyajla kapatıldığına dair yorumlar yapılmıştı.

Sık sık el sıkışmasından kaynaklı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve kardiyovasküler tedbir kapsamında kullanılan aspirinden kaynaklandığı belirtildi.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella da, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın eski doktoru ve Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson ise, Trump'ın "bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan" olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Daha önce 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konmuştu

Geçtiğimiz ay Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bacaklarındaki hafif şişlik sonrası yapılan muayenede 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu rahatsızlığın özellikle 70 yaş üstünde sık görüldüğünü belirten Leavitt, Trump'ın genel sağlık durumunun 'mükemmel' olduğunu vurgulamıştı.

Trump'ın daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmelerde ellerinde makyaj izleri dikkat çekmişti.

Kronik venöz yetmezlik nedir?

Toplardamar kapakçıklarının işlevini yitirmesiyle bacaklarda kan dolaşımının bozulması, kronik venöz yetmezlik (KVY) olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu durum, kanın kalbe tek yönlü akışını engelleyerek bacaklarda göllenmesine yol açıyor.

Hastalıüın belirtileri olarak şişlik, ağrı, varisler, ciltte renk değişiklikleri ve ileri evrelerde yaralar görülebiliyor. Risk faktörleri ise uzun süre ayakta kalmak veya oturmak, fazla kilo, yaşın ilerlemesi, gebelik ve genetik yatkınlık olarak sıralanıyor.