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Toyota'dan Asya'nın Uberi'ne 1 milyar dolarlık yatırım

Toyota, Asyalı araç paylaşım şirketi Grab'a 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

Toyota'dan Asya'nın Uberi'ne 1 milyar dolarlık yatırım
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Japon otomotiv devi Toyota Motor, Güneydoğu Asyalı teknoloji şirketi Grab'a 1 milyar dolar yatırım yapacak.

Toyota yapacağı yatırım ile iki şirket arasında mevcut ortaklığı geliştirmeyi hedefliyor.

Yapılacak yatırım, Grab'ın faaliyet gösterdiği araç paylaşım sektörüne bir otomotiv şirketinin gerçekleştirdiği en büyük yatırım olacak.

Grab, yurt dışı kaynaklarda Asya'nın Uber'i olarak adlandırılıyor. 

Son dakika uber grab toyota

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