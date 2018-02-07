Trump, 1.5 trilyon dolarlık planını açıklayacak

07 Şubat 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın, altyapı iyileştirmeleri yoluyla 10 yılda 1.5 trilyon dolar gelir yaratma planlarının ayrıntılarını pazartesi günü açıklayacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın açıklayacağı "altyapı ilkelerinin" altyapıyı canlandırma ve yeni projeleri geciktiren denetim kurallarını azaltma planlarına açıklık getireceğini söyledi.

Bütçe kısıntılarıyla karşılanacak

Reuters'ta bu ay yer alan bir haberde, Trump hükümetinin 200 milyar dolarlık yeni federal finansman talep edeceği ve bu miktarın henüz kesinleşmemiş bazı bütçe kısıntılarıyla karşılanacağı belirtilmişti.

Bu kısıntılar arasında eyalet ve yerel projeler için paylaşılan giderlerden 100 milyar dolar ve kırsal projeler için ayrılan 50 milyar dolar bulunuyor.

Kalan 50 milyar dolar da yüksek hızlı trenler gibi projeler ve ulaşım projelerine verilen federal kredilerden karşılanacak.

Yetkili, Pazartesi günü ayrıca Beyaz Saray'ın bütçe önerisini de açıklayacağını söyledi.

Trump geçen hafta Kongre'den, "ihtiyacımız olan yeni altyapı yatırımları için en az 1.5 trilyon dolar yaratacak bir yasa" hazırlamasını istemişti. Trump, "Federal bütçeden her dolar eyalet ve belediyelerle ortaklık yoluyla ve yerine göre de, özel sektör yatırımlarına başvurarak karşılanmalı" demişti.

Geçen ay sızdırılan bir belgeye göre yönetim, federal hükümetin projelerde önceden beri yüzde 80 olan maliyet giderlerine katılma payını, en fazla yüzde 20'ye indirmeyi düşünüyor.

Muhalefetteki Demokrat Parti ise maliyet paylaşımındaki kısıntıların sonuç vermeyeceğini, bunun yerine yönetimin altyapı yenilemeleri için önemli miktarda yeni harcamaya onay vermesi gerektiğini söylüyor.

Trump'tan 1.5 trilyon dolarlık yatırım çağrısı

Kaynak: Reuters