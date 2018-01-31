Trump'tan 1.5 trilyon dolarlık yatırım çağrısı

31 Ocak 2018

Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

ABD Kongresinde yaptığı konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayıran Trump, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların güvenli, hızlı, sağlam ve modern bir altyapı sistemi için bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, "Kongre'yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı oluşturacak bir yasa teklifi hazırlamaya davet ediyorum" dedi.

Ülkede Kasım 2016'da gerçekleşen seçimden bu yana 2,4 milyon kişiye istihdam yaratıldığını ve Afrikalı ve Hispanik kökenli Amerikalılara yönelik işsizlik oranlarının tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Amerikalılara bu kürsüden 11 ay önce söz verdiğim gibi Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini ve reformunu hayata geçirdik. Muazzam vergi indirimlerinin orta sınıfa ve küçük işletmelere büyük yardımı dokunacak"

Hem Amerikalı hem yabancı şirketlerin ABD'ye yönelik yatırım planlarına değinen Trump, Apple, Exxon Mobile, Chrysler, Toyota ve Mazda gibi şirketlerin kısa süre önce yaptığı yatırım açıklamalarını hatırlattı.

Trump, hisse senedi piyasalarının performansına işaret ederek, "ABD borsaları rekor üstüne rekor kırdı, toplamda 8 trilyon dolar değer kazandı. Bu Amerikalıların emeklilik ve eğitim tasarrufları için çok güzel bir haber" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ayrıca selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) en önemli parçasını iptal ettiklerini hatırlatırken, "Felaket Obamacare'in özünü feshettik, zorunlu sağlık sigortası artık yok" dedi.

Trump, konuşmasında Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

"Nükleer silahlar modernize edilmeli"

"Nükleer silahlarımızı yeniden inşa ve modernize etmeliyiz" diyen Trump, "Belki gelecekte bir gün ülkeler nükleer silahların ortadan kaldırılması için bir araya gelecek; ancak şu anda o noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

Küba ve Venezuela'daki yönetimleri "sosyalist diktatörlükler" şeklinde tanımlayan Trump, "Ancak hiçbir rejim, kendi halkına Kuzey Kore'nin vahşi diktatörlüğü kadar baskı kurmamıştır" yorumunu yaptı ve Kuzey Kore'nin nükleer programının ABD anakarasını tehdit edebileceğini, buna karşı azami baskı ile kampanya yürüttüklerini vurguladı.

Yeşil kart çekilişi iptal edilecek

Trump ayrıca, 4 adım altında "göçmenlik reformu" gerçekleştireceğini anlattı.

İlk adım olarak Trump, kamuoyunda DACA olarak bilinen ve çocuk yaşta yasa dışı olarak ebeveynleri tarafından ABD'ye getirilmiş olan göçmenlerden 1.8 milyonunun belirli koşullar altında vatandaşlık hakkına kavuşabileceğini bildirdi.

İkinci adım olarak Trump, seçim vaadi olarak da önerdiği ABD ile Meksika arasına duvarın mutlaka örüleceğini ve böylece sınır güvenliğinin sağlanacağını dile getirdi.

Trump, "Üçüncü adım olarak vize çekilişini kaldırıyoruz. Beceri-temelli bir sisteme geçme zamanımız geldi. Dördüncü ve son olarak da göçmen zincirini sona erdirerek çekirdek aileyi koruyacağız" diyerek yasal olarak oturma izni alan bir kişinin daha sonra aile fertlerini de bu ülkeye getirmesine olanak sağlayan programın sona erdirileceğini belirtti.

Guantanamo açık kalacak

Öte yandan Trump, Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı.

Trump, "Bugün bir sözümü daha tutuyorum. Bakan Mattis'e askeri alıkoyma politikamızı yeniden gözden geçirme ve Guantanamo Körfezindeki tutukevini açık tutma talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladım" ifadelerini kullandı.

Önceki Başkan Barack Obama'nın kapatılması için uğraştığı ancak sonuç alamadığı Guantanamo tutukevinde halihazırda 41 tutuklunun bulunduğu biliniyor.

Kaynak: AA