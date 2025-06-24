Trump açıkladı! 'Ateşkes yürürlükte, lütfen ihlal etmeyin'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasında 12 saatlik ateşkesin başladığını duyurdu. Trump paylaşımında, "Ateşkes yürürlüğe girmiştir. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamasına göre, taraflar "tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda uzlaştı. Plana göre, İran ateşkesi hemen devreye sokacak, İsrail ise yaklaşık 12 saat sonra sürece katılacak. Bu süreç sonunda "12 Günlük Savaş" olarak anılan çatışmanın resmi olarak sona ermesi bekleniyor.

Trump, ateşkes sürecine dair detayları paylaşırken, "Her ateşkes süresi boyunca taraflar barışçıl ve saygılı kalacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerleyeceğini varsayıyoruz, ki öyle olacaktır" dedi. Ayrıca taraflara kalan sorumluluklarını tamamlamaları için yaklaşık 6 saatlik bir geçiş süresi tanındığını belirtmişti.

Fars Haber Ajansı: Ateşkes saat 07.30'da başladı

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı da Telegram kanalı üzerinden ateşkesin başladığını duyurdu. Yerel saatle 07.30'da (TSİ 07.00) başlayan ateşkes, "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla paylaşıldı.

Fars'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi."

İran'dan son saldırı

Ateşkes ilan edilmesine rağmen, İran'ın kısa süre sonra İsrail'e bir füze saldırısı daha düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan gelen bu son saldırı nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinde sirenler çaldı. Ancak saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, sığınakların tekrar açıldığı belirtildi.