Trump açıkladı: Washington'daki saldırıda yaralı asker hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'da başkent Washington'da yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'a yakın bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafız askerine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumunun kritik olduğunu belirtti.

Sınır dışı etme planı

CNN'in haberine göre, Trump, Ulusal Muhafız askerlerinin vurulduğu saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'ın ailesine ilişkin de konuştu.

Trump, Lakanwal'ın eşi ve çocuklarını sınır dışı etme planı olup olmadığına yönelik bir soruya verdiği yanıtta, bu durumun değerlendirildiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Washington Polisi, 26 Kasım günü saat 14.15 civarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu ve zanlının yakalandığını duyurmuştu. FBI Direktörü Kash Patel, eldeki bulguların saldırganın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini açıklamıştı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirmiş, FBI ile birlikte geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söylemişti.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada saldırgan için "hayvan" ifadesini kullanmış ve şüphelinin "ağır bir bedel ödeyeceğini" ifade etmişti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırı sonrası başkentteki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını duyurarak, Trump'ın talimatıyla 500 askerin daha Washington'a sevk edileceğini bildirmişti.

Afgan başvurularının işlenmesi durduruldu

Başkan Trump, gözaltına alınan şüphelinin 2021 Eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek, önceki yönetimin göçmen politikalarına yönelik eleştirilerini yinelemişti. Olay sonrası ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkedeki tüm Afgan başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu açıklamıştı.