Trump: Brexit'te daha sert olurdum

29 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Brexit müzakerelerine yaklaşımının İngiltere Başbakanı Theresa May'den daha sert olacağını belirtti. Trump bu açıklamayı İngiliz ITV kanalına yaptı.

Avrupa Birliği'nin olması gerektiği gibi iyi olmadığını belirten Trump, May'in Brexit müzakerelerinde iyi olup olmadığı yönündeki soruya, kendisinin şu anda yürütülen müzakere yolunu yürütmeyeceğini, kendisinin farklı bir yaklaşımı olmuş olacağını belirtti.

Trump, "Ben daha sert bir duruş sergilerdim" ifadesini kullandı.

Öte yandan Guardian gazetesinde yer alan bir ankete göre, İngilizlerin çoğu, Brexit şartları netleştikten sonra İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmaması konusunda nihai bir referandum yapılmasını destekliyor.

Ankete göre, kararsızlar dışarıda bırakıldığında yeni bir referanduma destek verenlerin oranı yüzde 58, karşı çıkanların oranı yüzde 42; olası referandumda İngiltere'nin AB'de kalması için oy vereceklerin oranı ise yüzde 51 oldu.