Trump: Çin ile adil ticaret ve daha fazlası olacak

21 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump, varılan anlaşma kapsamında Çin ile adil ticaretin gerçekleşeceğini söyledi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Senatör Chuck Schummer'e Başkan Obama ve Demokratların fikri mülkiyet hakları hırsızlığı dahil olmak üzere Çin ile ticaret konusunda neden bir şey yapmadıklarını sordum. Hiçbir şey yapmadılar. Chuck ve ben bu konu hakkında uzun süreden bu yana aynı görüşteyiz. Çin ile adil ticaret ve daha fazlası olacak" dedi.

Çin'in ABD'den çok büyük miktarda ek tarımsal ürün alımı yapmayı kabul ettiğini de belirten Trump, "Çin, çok büyük miktarda ek tarımsal ürün almayı kabul etti. Bu, bizim çiftçilerimiz için yıllardan bu yana gerçekleşen en iyi şeylerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ile ilk defa ticari bariyerler ve gümrük tarifelerinin azalacağını da vurguladı.

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