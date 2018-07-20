Trump: Çin'e yarım trilyon dolarlık vergi getirmeye hazırım
ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal 500 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu duyurdu.
'Ticaret savaşı' endişelerini kızıştıracak yeni bir gelişme yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ithal edilen 500 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu belirtti.
Trump, "Ekonomide gerçekten iyi işler çıkarıyoruz. Ticarette avantajı elimize alıyoruz" dedi. Trump ayrıca, "Çin tarafından çok uzun süre kazıklandık" diye konuştu.
Açıklama CNBC televizyonunda yer aldı.