Trump duyurdu: IŞİD operasyonunda örgütün üst düzey ismi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçleri ile Nijerya ordusunun ortaklaşa düzenlediği operasyonda, IŞİD’in küresel yapılanmasındaki üst düzey isimlerden Abu-Bilal al-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini belirterek, görevin “titizlikle planlanan ve oldukça karmaşık” bir operasyon olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, Abu-Bilal al-Minuki’nin “dünyanın en aktif teröristlerinden biri” olduğunu savundu.

Trump açıklamasında, “Bu kişi Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak faaliyetlerini yakından takip eden kaynaklarımız vardı. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek ve Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardım edemeyecek” ifadelerini kullandı.

“IŞİD’in küresel operasyon kapasitesi zayıfladı”

Operasyonun, Amerikan güçleri ile Nijerya Silahlı Kuvvetleri tarafından ortak yürütüldüğünü belirten Trump, Abu-Bilal al-Minuki’nin örgütte küresel ölçekte ikinci adam konumunda olduğunu ileri sürdü.

Trump, söz konusu ismin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte IŞİD’in uluslararası operasyon kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını savundu.

Nijerya hükümetine teşekkür etti

ABD Başkanı, operasyon nedeniyle Nijerya hükümetine de teşekkür ederek iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin önemine dikkat çekti.