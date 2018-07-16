Trump: Güzel bir başlangıç oldu

16 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde özel bir zirvede Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve, daha önce planlandığı 13.00 yerine Putin'in geç gelmesi nedeniyle saat 14.00'te başladı.

Putin'den yaklaşık 25 dakika sonra da Trump, zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

İki liderin görüşmesi 2 saatten fazla sürdü.

Trump: İyi bir başlangıç oldu

Görüşme sonrası Trump, "Putin ile birebir görüşme iyi bir başlangıç oldu" ifadesini kullandı.