Trump, harcamalarda 15 milyar dolar kesinti istiyor

08 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den 15 milyar dolarlık yeni bir harcama kesintisi yapılması için onay isteyecek. ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, kesinti yapılması istenen harcamalar arasında Demokrat Parti'nin desteklediği 7 milyar dolarlık çocuk sağlığı sigortası programı da (CHIP) var.

Ancak Cumhuriyetçiler, birkaç hafta önce ortaya attıkları 60 milyar dolarlık bir başka kesinti önerisinin üstüne, yeniden benzer bir harcama kesintisi programının, Kongre'de bir bütçe savaşına daha yol açmasını istemiyor. Bir yetkili, Trump'ın Şubat ayında yapılan iki yıllık bütçe anlaşmasında yer alan ancak harcanmamış ödeneklerden yapılmasını istediği kesintilerin daha büyük bir bütçe paketinde yer alacağını söyledi.



Öte yandan CHIP programında yapılması önerilen kesinti Senato'nun Demokrat grup başkanı Chuck Schumer'den tepki gördü. Schumer, "Anlaşılıyor ki orta sınıf ailelerin zararına sağlık sistemine yapılan sabotaj Başkan Trump'a yetmemiş; şimdi de özellikle grip ve başka öldürücü salgın hastalık dönemlerinde milyonlarca çocuğu koruyacak sağlık bakımına ayrılan dolarların peşine düşmüş" dedi.

Tele-konferans yoluyla gazetecilerle konuşan yönetimden bir yetkili ise, yapılacak kesintilerin CHIP programına zarar vermeyeceğini ve programdaki toplam 7 milyar doların 5 milyarının harcanmasına yasaların izin vermediği bir hesapta duran para olduğunu söyledi.

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Kaynak: Reuters