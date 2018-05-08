"Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekilecek"
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Trump'ın Macron'a, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini söylediği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Trump'ın Macron'a, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini söylediği iddia edildi.
Fransa'dan yapılan açıklamada ise, "ABD Başkanı, görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermedi." denildi.
Reuters'a konuşan bir kaynak, ABD'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığını bildirdi.
ABD yaptırımları İran'ın petrol ihracatına darbe vurur mu?