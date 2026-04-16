Trump: İran yer altındaki nükleer maddeleri bize teslim etmeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamasında Tahran’ın anlaşmaya daha yakın olduğunu savunarak, nükleer program konusunda bazı başlıklarda ilerleme sağlandığını belirtti.

Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, “İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne süren Trump, “Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında bu gece başlayacak ateşkese de değinen Trump, “Lübnan’daki ateşkes Hizbullah’ı da kapsayacak, bence Hizbullah ateşkes kurallarına uyacaktır” dedi.