15 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti'yi 'bok çukuru' olarak nitelendirdiğİ iddialarına yanıt vererek 'ırkçı olmadığını' söyledi. Trump, "Irkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim" dedi.

Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü.

ABD'de hükümet kapanabilir

Öte yandan Trump, tartışma yaratan Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) programıyla ilgili olarak da, "DACA ile ilgili biz bir anlaşma yapmak istiyoruz ama Demokratlar istemiyor" dedi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yeni bir göç yasa tasarısı üzerinde beraber çalışıyor. Eğer 19 Ocak'a kadar bu programla ilgili olarak bir anlaşmaya varılamazsa, bütçe Kongre'den geçmeyebilir ve hükümet kapanabilir.

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