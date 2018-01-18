Trump istihdamda Obama'yı yakalayamadı

18 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz seçim zaferinin ardından başkanlık yeminini ederek görevi devralmasının birinci yıl dönümü 20 Ocak 2018'de dolacak.

Amerikan ekonomisi, Trump yönetiminin ilk yılında küresel büyüme rüzgarını da arkasına alarak özellikle sanayi, enerji ve finans sektörlerindeki güçlenmeyle ivme kazandı.

Yeni ekonomi politikalarının bu ivmelenmeye etkisinin ne kadar olduğu tartışma konusu olmasına karşın Trump, borsadaki yükselişten, işsizlikteki düşüşe kadar yaşanan her olumlu gelişmeyi kendine mal etti.

Eski emlak milyarderi Trump, birkaç uluslararası şirketin ABD'ye yatırım yapacaklarını açıklamasının ardından “ABD’nin Başkanı ben olmasaydım bu yatırım kararı alınmazdı." şeklinde cüretkar yorumlarda da bulunmuştu.

Bu açıklamaların gerçeği abarttığı aşikar olsa da ekonominin Trump'ın göreve gelmesinin ardından son yılların en iyi performansını kaydetmesi, Beyaz Saray'ın ilk yıl karnesine olumlu yansıdı.

Büyüme 1,6'dan yüzde 2,5'e yükseldi

Eski Başkan Barack Obama'nın son görev yılında (2016) yüzde 1,6 genişleyen Amerikan ekonomisi, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 1,4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü.

Bu veriler, ülke ekonomisinin, başta Rusya soruşturması ve Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerilime rağmen 2015'ten bu yana ilk kez çeyreklik bazda yüzde 3’ün üstünde büyüme başarısını yakaladığına işaret etti.

Yılın son çeyreğine yönelik büyüme rakamları henüz belli değil ancak 2017'nin son aylarına dair veriler, büyümenin bu dönemde de gücünü koruyacağına işaret ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, son veriler ışığında ABD ekonomisindeki yıllık büyümenin yüzde 2,5 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor.

İşsizlik yüzde 4,1 ile 17 yılın en düşüğüne geriledi

Trump'ın ilk yılı iş gücü piyasası açısından da başarılı geçmesine rağmen istihdam Obama'nın son yıllarındaki performansı yakalayamadı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, ülke ekonomisi, 2017 boyunca 2 milyon 55 bin kişiye iş sağladı. Bu rakam, 2016 yılında 2 milyon 240 bin ve 2015 yılında 2 milyon 713 bin kişiye ulaşmıştı.

Ülkede işşizlik oranı, 2017 yılında iş gücü piyasasının tam istihdama yaklaşmasının da etkisiyle yavaşlayan istihdam artışına karşın yüzde 4,8 (ocak) yüzde 4,1’e (aralık) geriledi.

Obama yönetiminin, sekiz yıldaki istihdam üretimi 10 milyon kişiyi aşmıştı. Trump'ın seçim vaatlerinden biri istihdamı 25 milyon artırmaktı.

Yatırımlar yüzde 7 arttı

Trump'ın ilk başkanlık yılında yatırımlar açısından başarılı bir tablo çizdiği söylenebilir.

En güncel resmi verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) hesaplanmasında kullanılan özel yurt içi yatırımlar Ekim 2017'ye kadar yaklaşık 3 trilyon 250 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 3 trilyon 47 milyar dolar seviyesindeydi.

Dolayısıyla, Trump'ın ilk 10 ayında özel yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış gösterdi.

Tüketici ve iş dünyası güveni Trump'la rekor kırdı

ABD Başkanı Trump'ın ekonomide yarattığı en belirgin fark ise iş dünyası ve tüketici güvenindeki yükseliş oldu.

Ülkede Michigan Üniversitesi ve Conference Board tarafından ölçülen tüketici güveni, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yükselişe geçerek önce 12, sonra 15, sonra 17 yılın zirvesine çıktı.

Yıllık bazda Obama'nın son yılında (2016) 91,9 olan Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi geçen yıl 96,8'e yükseldi. İş dünyası da Trump döneminde oldukça iyimser bir tablo çizdi. Amerikan iş dünyasının nabzını ölçen Philadelphia Fed'in anketlerine göre, İş Dünyası Güven Endeksi şubatta 43,3'e çıkarak, 1983'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Daha sonra dalgalı bir seyirle 22-27 bandına gerileyen endeks, Trump seçilmeden önce sadece 7,6 seviyesindeydi. Daha iyi bir fikir vermesi açısından, Philadelphia İş Dünyası Endeksi'nin son bir yıldaki ortalaması 27 olurken, bu rakam 2016 yılında 4 seviyesindeydi.

Kaynak: AA