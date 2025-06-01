Trump, Jared Isaacman'in NASA adaylığını geri çekti: Yeni isim yakında açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Jared Isaacman’in NASA Direktörlüğü için adaylığını geri çektiğini duyurdu. Trump, açıklamasını Truth Social hesabı üzerinden yaptı.

Paylaşımında, Isaacman’in geçmişe dair bazı bağlantılarının yeniden değerlendirildiğini belirten Trump, bu nedenle adaylığın sonlandırıldığını ifade etti. Trump ayrıca, NASA Direktörlüğü için yeni bir ismi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Jared Isaacman kimdir?

Aralık 2024’te bu göreve aday gösterilen Isaacman, daha önce iki kez SpaceX roketleriyle uzaya çıkan bir isim olarak biliniyor. İlk yolculuğunu 2021 yılında gerçekleştiren Isaacman, Eylül 2024’te bir kez daha uzaya çıkmıştı.

"Shift4" adlı ödeme sistemleri şirketinin kurucusu ve CEO’su olan Isaacman, aynı zamanda Elon Musk’a yakınlığıyla da bilinen bir figür olarak öne çıkıyordu.

Elon Musk görevinden ayrıldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başına getirdiği Elon Musk da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Musk’a teşekkür ederek, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri" ifadelerini kullanmıştı.

Ocak ayında Trump yönetiminde göreve başlayan Musk, federal harcamaları ciddi oranda azaltmayı hedefleyen planlarıyla dikkat çekmiş, ancak bu süreçte bazı üst düzey yetkililerle görüş ayrılıkları yaşamıştı. Musk, Trump’a olan desteği nedeniyle çeşitli protestoların da hedefi olmuştu.