Trump “Kaybım var” diye az vergi vermiş!

Şirketin 2015-2020 yıllarında kaydedilen vergi beyannamelerini içeren binlerce sayfalık belgelere göre, Trump başkanlığının ilk ve son yıllarında ticari olarak "büyük kayıplar" verdiği gerekçesiyle oldukça az vergi ödedi.

Trump'ın vergi yükümlülüğünü azaltmak için vergi kanununu nasıl kullandığına dair detaylar içeren belgeler, eski Başkan'ın gelirini, şirketlerinin zarar ve giderleri, varlık amortismanı gibi kesintilerden mahsup ederek gösterdiğini ortaya koydu.

Trump'la ilgili bir diğer gündem de şu: Başkan olduğu dönemde Çin, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde banka hesapları olduğunu da gösteren belgelere göre Trump, yurt dışındaki işletmeleri için yabancı vergi kredisi talep etti.

Böylece Trump, net federal gelir vergisinden daha fazlasını dış vergi olarak ödedi.

2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump ise hakkında yapılan vergi kaçakçılığı yapmak, gelir ve varlıkları konusunda yanlış bilgi vermek gibi kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Temsilciler Meclisi'nin gücünü kötüye kullandığını ve bu hamlenin "pek çok kişi için korkunç şeylere yol açacağını" söyleyen Trump, Demokratları "radikal ve solcu" olmakla suçladı.

Belgeleri yayımlayan Axios adlı haber sitesi, Trump’ın bahsi geçen tarihler arasında toplam 313 milyon dolarlık kaybı olduğunu öne sürdüğünü yazdı.

Genelde ABD başkanlarının gönüllü beyan ettikleri vergi kayıtları hususunda Trump, başkan olduğu süreçte Kongre’nin vergi kayıtlarını incelemesini reddediyordu.

Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komitesi ile Trump arasında yaşanan hukuki çekişmenin ardından Yüksek Mahkeme, kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamıştı. Öte yandan, 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratların yeni Kongre göreve başlamadan Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlaması, ABD kamuoyunun dikkatini çekti.