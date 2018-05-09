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Trump: Kuzey Kore 3 ABD'liyi serbest bıraktı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin ülkede tutuklu bulunan üç ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

Trump: Kuzey Kore 3 ABD'liyi serbest bıraktı
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ülkede tutuklu bulunan üç ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

Trump, Twitter mesajında, Pyongyang'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye serbest bırakılan 3 ABD'li ile beraber döndüğünü belirtti.

"Size Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun havada olduğunu ve Kuzey Kore'den herkesin yolunu gözlediği 3 harika beyle döndüğünü söylemekten çok memnunum" ifadelerini kullanan Trump, ABD'lilerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini de kaydeden Trump, Kim ile yapacağı görüşme için tarih ve saatin de netleştiğini yazdı.

Pompeo, Trump-Kim zirvesi için Pyongyang'ı ziyaret ettiPompeo, Trump-Kim zirvesi için Pyongyang'ı ziyaret etti

 

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