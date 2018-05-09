Trump: Kuzey Kore 3 ABD'liyi serbest bıraktı
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin ülkede tutuklu bulunan üç ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ülkede tutuklu bulunan üç ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.
Trump, Twitter mesajında, Pyongyang'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye serbest bırakılan 3 ABD'li ile beraber döndüğünü belirtti.
"Size Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun havada olduğunu ve Kuzey Kore'den herkesin yolunu gözlediği 3 harika beyle döndüğünü söylemekten çok memnunum" ifadelerini kullanan Trump, ABD'lilerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini de kaydeden Trump, Kim ile yapacağı görüşme için tarih ve saatin de netleştiğini yazdı.
Pompeo, Trump-Kim zirvesi için Pyongyang'ı ziyaret etti