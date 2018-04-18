Trump, Kuzey Kore iddiasını Twitter'da doğruladı

18 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere Pyongyang'a gittiğini doğruladı.

Trump, Twitter mesajında ziyaret iddiasını doğrulayarak, "Mike Pompeo geçen hafta Kim Jong Un ile Kuzey Kore'de görüştü. Görüşme çok iyi geçti ve iyi bir ilişki oluşturuldu. Şu anda zirvenin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor. Nükleersizleştirme Dünya ve Kuzey Kore için harika bir şey olacak!" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" belirterek, haziran ayı başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz net bir kararın olmadığını söylemişti.

'ABD Dışişleri Bakanı, Kim'le görüştü' iddiası