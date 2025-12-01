Trump, Maduro'yu aradı: Hemen istifa edip ülkeyi terk et!

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele edeceğini duyurmuş bu kapsamda dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford da dahil deniz gücünün bir kısmını Venezuela açıklarına göndermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuelalı lider Nicolas Maduro ise 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Gerilim devam ederken ABD, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılarını hedef aldığını iddia ettiği bazı gemileri vurdu.

"Ülkeyi hemen terk et"

Son olarak Trump'ın Maduro'yu arayarak "Hemen istifa edip ülkeyi terk et!" dediği iddia edilirken, Maduro’nun da seçimlere izin verilmesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiği öne sürüldü.

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre; Maduro kendisi ve yakın çevresi için "küresel af" isterken, Trump ise hemen ülkeden gitmeleri durumunda sadece kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna güvenli çıkış sağlanabileceğini söyledi.

Ordunun kontrolünü elinde tutma talebi

Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991’de Nikaragua’da yaşanan modele benzer bir "gölge iktidar" yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Trump, 29 Kasım'da Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamış Venezuela da bu kararın "egemenlik ihlali" olduğunu belirterek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunmuştu.