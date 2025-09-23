Trump: NATO, ülkelerine giren Rus uçaklarını vurmalı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump görüşme esnasında, NATO ülkelerinin ülkelerine giren Rus uçaklarını vurması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 80. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında basının sorularını yanıtlayan Trump, (NATO ülkeleri hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeli mi, düşürmemeli mi?) sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Trump, "Evet vurun" dedi.
Trump ayrıca (Peki Rus uçakları düşürüldüğü takdirde NATO ülkesini destekler misiniz?) sorusuna ise "Duruma bağlı" yanıtını verdi.