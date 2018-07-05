Trump: OPEC şimdi fiyatları düşürmeli

05 Temmuz 2018

ABD Başkanı Danold Trump, petrol fiyatlarındaki yükseklik için bir kez daha OPEC üyesi ülkeleri suçladı ve OPEC'den fiyatların düşmesi için daha fazla şey yapmasını istedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "OPEC, benzin fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalılar. Onlar fiyatları yükseltiyorlar ve ABD OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu gidiş gelişli bir cadde olmalı. Fiyatları şimdi düşürmeliler" dedi.

Trump'ın açıklamaları sonrasında ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 77,58 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda 57 cent düşüşle 77,67 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü 29 cent düşüşle 73,85 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.