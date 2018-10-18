Trump: Öyle görünüyor ki Kaşıkçı öldürüldü

18 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüp ölmediği ile ilgili olarak, "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü." açıklamasını yaptı. Trump, bu durumdan Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunun ortaya çıkması halinde sonuçlarının ağır olacağını söyledi.

ABD’nin Montana eyaletinde seçim çalışmaları yapan ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Trump, “Sizce Kaşıkçı öldü mü?” şeklindeki bir soruya, “Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü.” şeklinde cevap verdi.

Trump, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yaptı.

"Kaşıkçı'nın ölümünden istihbarat elemanı sorumlu tutulacak"

Kaynak: AA