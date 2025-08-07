Trump, Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu açıkladı

Trump, Apple’ın ABD’de yapacağı yeni yatırımları duyurduğu Beyaz Saray’daki toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova’daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.