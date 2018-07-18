Trump: Rusya, Kuzey Kore konusunda destek verecek

18 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kuzey Kore konusunda destek olma sözü verdiğini söyledi.

Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Trump, "Acelemiz yok Kuzey Kore'ye yaptırımlar sürüyor. Sürecin sonunda Kuzey Kore için büyük faydalar ve heyecan verici gelecek var" dedi.

Trump, Putin ile bir çok önemli konuyu tartıştıklarını belirterek, "Gül gibi geçinerek bir boks maçı görmek isteyenlerin canını sıktık" diye konuştu.

Trump, Rusya ile toplantının büyük bir başarı olduğunun uzun vadede kanıtlanabilir olduğunu ifade etti. Trump, "Bu toplantıdan bir çok pozitif şey çıkacak" dedi.