Trump: Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var

17 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın önemine dikkati çekerek, "Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var." dedi.

Trump, ABD hükümetine yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın öneminin altını çizerek, "Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı olayından ardından şahsına yöneltilen "Suudi Arabistan'a silah satışını durdur" çağrıları hakkında ise Trump, bazı Kongre üyelerinin inanılmaz baskılarına rağmen Riyad yönetimine silah satışını durdurmayı düşünmediğini dile getirdi.

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'a yapılan 115 milyar dolarlık silah satışının Amerikan halkına 500 bin yeni iş imkanı doğuracağını iddia etti.

Kaşıkçı olayının Prens Selman'ın "bilgisi dışında" geliştiğini umut ettiğini belirten Trump, "Benim gözümde bu önemli bir faktördür." diye konuştu.

"Ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'den istedik"

Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının Kaşıkçı hakkındaki sorularını cevapladı.

Trump, “Türkiye hükümeti ses ve görüntü bilgileri olduğunu söylüyor.” şeklindeki bir soruya, “Eğer varsa (bu bilgileri) biz talep ettik.” diye karşılık verdi.

“Ses ve görüntü kayıtları varsa şaşırır mısınız?” yönündeki başka bir soruya ise, “Hayır. Emin değilim olup olmadığına ama muhtemelen var. Mike Pompeo geri döndüğü zaman kendisinden kapsamlı bir rapor alacağım.” diye konuştu.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı. Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.