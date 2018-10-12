Trump: Suudi Arabistan'a silah satışı sürecek

12 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmak için bir neden görmediğini söyledi. Trump'ın bu açıklaması Kongre ile ters düşebilir.

Trump ayrıca, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra haber alınmayan ve ülkesinin izlediği politikaları eleştirmesiyle tanınan Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmeye ABD'nin yaklaştığı görüşünde olduğunu söyledi.

Reuters ile konuşan Türk yetkililer, Türk polisinin ilk değerlendirmesinin Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü şeklinde olduğunu belirtmişti.

Washington Post gazetesi, ismini vermediği Amerikalı ve Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin ABD'li yetkililere, Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve video kayıtları olduğunu söylediğini bildirdi.

Habere göre Amerikalı yetkililerin görüntüyü görüp görmedikleri ya da video kayıtlarını dinleyip dinlemedikleri belli değil fakat Türk yetkililerin kayıtları tarif ettikleri bildiriliyor.

Bir Türk güvenlik yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Türk soruşturma ekibi konsolosluğa girmek için hazırlandılar ancak Suudilerin nihai onayını bekliyorlar.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Kaşıkçı vakasına rağmen, Suudilerin ABD silahları alımlarını veya ABD'deki yatırımlarını engellemek için hiçbir neden görmediğini söyledi ve böyle bir durumda Suudi Arabistan'ın yatırımlarını Rusya ve Çin'e taşıyacağını söyledi.

Trump, "Bu ülke için, askeri teçhizata ve istihdam yaratan şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar... ABD'ye 110 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı durdurma kavramından hoşlanmam çünkü ne yaparlar biliyor musunuz? Bu parayı alırlar ve Rusya'da, ya da Çin'de ya da başka bir yerde harcarlar" dedi.

Trump'ın açıklamaları bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere ABD Senatosu'nun üyeleri tarafından eleştirildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bir gazeteciyi öldürdükleri tespit edilirse, bu (Suudi Arabistan ile) aramızdaki ilişkiyi büyük ölçüde değiştirecek... En yüksek seviyelerde önemli yaptırımlar getirilmesi zorunlu olacak" dedi.

Kaşıkçı olayı, Trump yönetiminin Suudilere silah satışı için Kongre'den onay almasını zorlaştırabilir. Bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere pek çok senatör, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki iç savaşa müdahalesindeki desteğini sorguluyor.

ABD yasalarına göre, büyük çaplı askeri teçhizatın dış ülkelere satışları Kongre tarafından engellenebilir. Ayrıca siyasi ağırlığı olan bazı senatörlerin silah satışlarını "durdurabilecekleri" gayri resmi bir süreç de var.

Kaynak: Reuters