Trump, Suudi Veliaht Prens hakkındaki kanıtları kabul etmiyor

19 Kasım 2018

Amerikan New York Times gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı gösteren kanıtların artmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın prensin bu suçta parmağı olduğu ihtimalini ısrarla kabul etmeyi reddettiğini yazdı.

Mark Lander imzalı "Kaşıkçı konusundaki delillere rağmen Trump Veliaht Prensin yanında duruyor. Niye?" başlıklı analizde, Trump'ın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği iddialarını içeren raporu daha yayımlanmadan göz ardı etmeye başladığına dikkat çekildi.

"Trump için, Prens Muhammed'in telefonda kendisinin cinayetle hiçbir alakasının olmadığını söylemesi yeterli." ifadesine yer verilen makalede, Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde güvenini sarsacak kanıtların en önemli parçası olan ses kaydını dahi 'acı verici ve korkunç' olduğu gerekçesiyle dinlemek istemediği ve bunun istihbarat yetkilileri arasında görüş ayrılığı oluşturabileceği belirtildi.

Lander, şöyle devam etti:

"Trump'ın beyanatları, ABD yönetiminin, İran'dan İsrail-Filistin barış sürecine kadar Orta Doğu'daki stratejisinin dayanağı olan ve sözleşmelerinin çoğunu henüz ödememiş olsa bile Amerikan askeri silahların önemli bir müşterisi olan Suudi tahtının 33 yaşındaki varisine ne kadar derinden yatırım yaptığını gösteren canlı bir resmi oldu."

Analizde görüşlerine yer verilen Brooking Enstitüsünde kıdemli Suudi Arabistan uzmanı Bruce O. Riedel de Trump'ın tavrının, ne kadar çaresiz olduğunu gösterdiğini belirterek "Şimdi Muhammed bin Selman'ın suçunu inkar edemeyecekleri bir gerçeğe bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu stratejisinde Suudi Arabistan'ın kilit noktada olduğuna dikkat çekilen makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Kongrede oluşan Yemen karşıtı dalgaya karşı Beyaz Saray'ın Kaşıkçı olayını kullanarak çatışmaları en kısa sürede yatıştırması için Muhammed bin Selman'ı zorlayabileceği görüşü paylaşıldı.

Makalede, Riedel'in, "Trump yönetiminin, Yemen ile Kongreyi satın almaya çalıştığı çok açık. Ancak bu, Muhammed bin Selman'ın bölgede istikrarı bozan bir güç olması problemini çözmüyor." yorumu yer aldı.

Kaynak: AA