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Trump: Suudi Veliaht Prensi cinayetten bilgi sahibi olabilir

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Trump: Suudi Veliaht Prensi cinayetten bilgi sahibi olabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda açıklama yaptı.

Trump, "Trajik olaya ilişkin Suudi Veliaht Prensi Selman bilgi sahibi olabilir. Suudi Arabistan'la savunma anlaşmalarını iptal etmek Çin ve Rusya'nın işine yarar. Kongre, Suudi Arabistan konusunda istediği yola gidebilir. Ben tutarlı yolu seçeceğim. ABD Suudi Arabistan'ın partneri olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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