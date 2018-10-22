Trump: Suudilerin açıklamalarından tatmin olmadım

22 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirtti.

Trump, Riyad yönetiminin soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamayı "güvenilir" bulduğunu belirten Trump, bu defaki açıklamadan tatmin olmadığını belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'ın soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduğunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarın sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var." diye konuştu.

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Kaynak: AA