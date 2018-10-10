Trump: Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz

10 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, konuyla ilgili Suudi yetkililerle konuştuğunu belirterek, "Son derece kötü bir durum. Derinlemesine araştırılmalı. Suudi Arabistan yönetiminden sorularımıza yanıtlar bekliyoruz. Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ABD'li iki yetkilinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Kaşıkçı'nın durumunu görüştüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Prens'ten Kaşıkçı ile ilgili bilgi istedi.