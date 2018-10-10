ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Trump: Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz

Trump: Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz

ABD Başkanı Trump, Suudi yetkililerle kayıp gazeteci Kaşıkçı hakkında konuştuğunu belirterek, "Derinlemesine araştırılmalı. Suudi Arabistan yönetiminden sorularımıza yanıtlar bekliyoruz. Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Trump: Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, konuyla ilgili Suudi yetkililerle konuştuğunu belirterek, "Son derece kötü bir durum. Derinlemesine araştırılmalı. Suudi Arabistan yönetiminden sorularımıza yanıtlar bekliyoruz. Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ABD'li iki yetkilinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Kaşıkçı'nın durumunu görüştüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Prens'ten Kaşıkçı ile ilgili bilgi istedi.

Son dakika abd Suudi Arabistan Donald Trump

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.