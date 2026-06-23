Trump: UAEA denetçileri uygun zamanda İran'a gidecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pensilvanya eyaletine giden ABD Başkanı Trump, havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, UAEA denetçilerinin İran'a gidişine ilişkin bir netlik olmadığını ve bunun ABD-İran anlaşmasının bir parçası olup olmadığını soran bir muhabire, "Hayır, bu yazılanlar doğru değil, yüzde 100 denetim olacak." dedi.

ABD Başkanı, denetçilerin İran'a gideceğini ancak bunun için yeterince zamanları olduğunu belirterek "Uygun zamanda gidecekler, aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar." diye konuştu.

ABD-İran mutabakatının çok iyi bir anlaşma olduğunu savunan ve bu anlaşma sayesinde "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını" ifade eden Trump, Tahran'ın da bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlamaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.