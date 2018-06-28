Trump ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

28 Haziran 2018

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.

Beyaz Saray'da Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa ile görüşen Trump, Putin ile görüşmesinin "iyi bir şey" olduğunu kaydetmiş, "Devlet Başkanı Putin ile o (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton) görüştü. Henüz kapsamlı raporu almadım. Ancak her zaman söylediğim şey şu: Rusya ve Çin'le görüşmek iyi bir şey, dünya için iyi bir şey. Avrupa ziyaretimde orada bir yerde görüşebiliriz. Suriye ve Ukrayna'yı tartışırız" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA