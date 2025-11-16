Trump, Venezuela kararını verdi: Savaş gemileri ve 15 bin asker emri bekliyor

Trump, Venezuela için kararını verdiğini söyledi. ABD ordusu da Pentagon'un "Güney Mızrağı" olarak adlandırdığı harekatın bir parçası olarak bölgeye bir düzineden fazla savaş gemisi ve 15 bin asker yığdı.

"Ne olacağını söyleyemem ama kararımı verdim"

Venezuela'da rejim değişikliği ihtimalini de değerlendirdiği öğrenilen Trump ise bir karar verip vermediği hakkında soruya, "Kararımı verdim. Yani, ne olacağını söyleyemem ama bir nevi verdim" dedi.

İddialara göre savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve dışişleri bakanı ile diğer üst düzey yetkililerden oluşan bir grup, Trump ile seçenekleri ve riskleri gözden geçirdi. Trump'a Venezuela'daki askeri ve idari tesisler ile uyuşturucu kaçakçılığı yollarına hava saldırıları düzenlenmesi ya da Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu doğrudan devirmek gibi çok çeşitli seçenekler sunuldu.

Saldırı için hazırlıklar tamamlandı

Toplantının ardından ABD, ülkeye uyuşturucu akışını engellemek için Karayipler'e çok sayıda gemi konuşlandırdı ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere 20'den fazla saldırı düzenledi.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford da hafta başında bölgeye ulaştı. Ayrıca bölgeye yaklaşık 15 bin askeri personel, bir kruvazör, muhripler, bir hava ve füze savunma komuta gemisi, amfibi hücum gemileri ve bir saldırı denizaltısı da dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi yerleştirildi. Ayrıca ABD ordusunun merkezi haline gelen Porto Riko'ya da 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdı.

Venezuela da ABD'nin saldırı hazırlığına karşılık askeri personel, silah ve teçhizat bakımından "büyük çaplı bir seferberlik" başlattığını duyurdu.

"Başka bir Gazze, yeni bir Afganistan veya yeniden Vietnam"

ABD'nin askeri müdahalesinin "başka bir Gazze", "yeni bir Afganistan" veya "yeniden Vietnam" olacağını söyleyen Maduro ise Trump'a yönelik, "Karayipler'e bombalama, öldürme ve savaş getirme emri verenlerin çılgın elini durdurun. Savaşı durdurun. Savaşa hayır" ifadelerini kullandı.

Trump, göreve geldiği ilk dönemde Venezuela muhalefet lideri Juan Guaidó'yu ülkenin meşru lideri olarak tanımış ancak 2019'daki başarısız darbe girişimi nedeniyle Guaidó hiçbir zaman iktidara gelemememişti. Trump'ın Maduro'yu devirmesi durumunda Venezuela'nın uyuşturucu ve göç akışları konusunda daha fazla işbirliği yapacağı ve petrol konusunda da yeni anlaşmalar sağlanacağı öngörülüyor.