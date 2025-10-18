Trump 'Yeter artık' dedi ve: İkisi de zafer ilan etsin, kazananı tarih belirlesin

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yeterince kan döküldüğünü belirten Trump şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapılan görüşme çok ilginç ve samimi geçti. Ancak kendisine, tıpkı Rusya Devlet Başkanı Putin’e güçlü bir şekilde önerdiğim gibi, artık bu öldürmelere son verme ve bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim!

Artık yeterince kan döküldü; sınırlar savaşla ve cesetlerle çiziliyor.

Bulundukları yerde dursunlar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarih versin!

Artık ateş edilmesin, artık ölüm olmasın, artık devasa ve sürdürülemez paralar harcanmasın.

Bu savaş, eğer ben başkan olsaydım, asla başlamazdı.

Her hafta binlerce insan katlediliyor — YETER ARTIK! Ailelerinizin yanına, barış içinde evlerinize dönün!"