Trump yüksek vasıflı işçileri ülkeye kazandıran vize programını erişilemez hale geldi

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan H-1B vize başvuru ücretini 1000 dolardan 100 bin dolara çıkaran bir kararnameye imza koydu.

Amerikalı teknoloji şirketleri, rutin olarak işçi getirmek üzere bu programa başvuruyor; en çok vize ise Hindistan ve Çin'den geşen başvurulara veriliyordu.

2025'te program kapsamında onaylanan hak sahiplerinin yüzde 70'ten fazla Hindistan'da gelmişti.

Her yıl iki kategoride sınırlı sayıda (85 bin) vize veriliyor.

Şu anda vizeye başvuranlar, çekilişe katılmak için küçük bir ücret ödüyor ve başvurunun seçilmesi halinde, başvuruyu resmi olarak işleme koymak için bir başka ücret daha ödenmesi gerekiyor.

Bu ücretleri de genel olarak işçileri işe alan şirketler ödüyor.

'Birini eğitecekseniz Amerikalıları eğitin'

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın" diye konuştu.

Trump Yönetimi, H-1B vize programının son yıllarda kötüye kullandığını ve bu durumun ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği açısından tehdit arz ettiğini düşünüyor.

Washington Yönetimi'nin yeni kararnameyle amacı ise "sadece gerçekten vasıflı işçileri ABD'ye" çekmek.