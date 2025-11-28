Trump’a verilen hediyeler tartışma yarattı

İsviçre ile ABD arasında bu ay imzalanan ve İsviçre mallarına uygulanan yüzde 39’luk gümrük vergisini yüzde 15’e indiren çerçeve anlaşma, tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Anlaşmanın, İsviçreli iş dünyası temsilcilerinin Trump’ı Oval Ofis’te ziyaret etmesinden yaklaşık 10 gün sonra duyurulması dikkat çekti. Medya haberlerine göre bu görüşme sırasında Trump’a Rolex saat ve altın külçe gibi hediyeler sunuldu.

Savcılığa başvurdular

Yeşiller Partisi milletvekilleri Raphael Mahaim ve Greta Gysin, savcılığa gönderdikleri mektupta hediyelerin hukukiliğinin yargı tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. Milletvekilleri, “Amaç, hukukun temel ilkeleri söz konusu olduğunda her yolu meşru kılamaz” ifadesini kullandı.

Görüşmeye MSC, Rolex, Partners Group, Richemont gibi büyük şirketlerin yöneticilerinin katıldığı belirtiliyor. Şirketlerin çoğu yorum yapmazken, Partners Group kurucularından Alfred Gantner, kamu-özel iş birliğinin gümrük krizinin çözümünde etkili olduğunu savundu.

İsviçre yasalarına göre, yabancı bir kamu görevlisine kararlarını etkilemek amacıyla “uygunsuz menfaat” sağlamak beş yıla kadar hapis ya da para cezası gerektirebiliyor. Savcılığın soruşturma açıp açmayacağı merak konusu.