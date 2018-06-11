Trump'ın G7 öfkesi: Neden izin vereyim?

11 Haziran 2018

G7 zirvesinden erken ayrılan ABD Başkanı Donald Trump'ın ortak bildiriyi imzalamayacağını duyurması, ABD ile en yakın müttefikleri arasındaki ticaret savaşı konusunda kırılgan da olsa bir görüş birliği beklentisini tamamen yıktı.

Trump'ın sosyal medya paylaşımlarında ise NATO müttefiklerini, Avrupa Birliğini ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hedef alması dikkat çekti. Trump, bir mesajında, "Ben ABD başkanı olarak, kendi çiftçimiz, işçimiz ve vergi mükellefimiz böyle büyük ve haksız bir bedel öderken, neden diğer ülkelerin, onlarca yıldır yaptığı gibi, haksız ticaret fazlaları elde etmesine izin vereyim?" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yarın yapacağı zirve görüşmesi için Singapur'a hareket eden Trump attığı bir Twitter mesajında, "Eğer karşılıklı olmayacaksa, adil ticarete bundan sonra aptal ticaret demek gerekecek" dedi.

G7 ortak bildirgesinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya liderlerinin "özgür, adil ve karşılıklı çıkara dayalı" bir ticaret ve korumacılıkla mücadele için duyulan ihtiyaç konusunda görüş birliğinde oldukları belirtiliyor.

ABD'nin ticaret konusunda cezalandırıcı önlemelerden yana tavrını değiştirmemiş olmasına rağmen bildirgede, "Tarife engellerini, tarife dışı engelleri ve sübvansiyonları azaltmaya çaba gösteriyoruz" denildi.

Trump'ın ticaret ortaklarına karşı sert çıkışları ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözmesinin, kasım ayında yapılacak kısmi Kongre seçimlerinde seçmenleri etkileyip etkilemeyeceği belli değil.

Kuzey Kore gibi dış politika sorunları genellikle Amerikan seçimlerinde önemli rol oynamıyor. Trump'ın bugünkü mesajlarıyla NATO müttefiklerine, AB'ye ve Kanada'ya karşı şaşırtıcı sertlikteki saldırıları "Önce Amerika" gündemini destekleyen seçmeni memnun etmeye yönelik olduğu düşünülüyor.

Trump mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kusura bakmasın, dostlarımızın ve düşmanlarımızın ticarette bizden istifade etmelerine artık izin veremeyiz. Amerikan işçisi her şeyden önce gelmeli."

"Amerika'ya haksızlık yapılıyor! 800 milyar dolar ticaret açığımız var! Ben ABD başkanı olarak, kendi çiftçimiz, işçimiz ve vergi mükellefimiz böyle büyük ve haksız bir bedel öderken, neden diğer ülkelerin, onlarca yıldır yaptığı gibi, haksız ticaret fazlaları elde etmesine izin vereyim?"

"ABD, bizi ticarette kazıklayan pek çok ülkeyi savunmak için, NATO'nun giderlerinin tümüne yakınını karşılıyor (Onlar bunun çok küçük bölümünü ödüyorlar ve bizimle alay ediyorlar). Avrupa Birliği'nin 151 milyar dolar ticaret fazlası var ve savunma için daha fazla ödeme yapmaları gerekir."

"Justin ben itiraz edince alınganlık gösterdi. Dürüstlükten uzak ve zayıf."

Kaynak: Reuters