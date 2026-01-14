Trump'ın Grönland ısrarı devam ediyor: İhtiyacımız var, hayati önem taşıyor

ABD’nin Venezuela’ya yönelik düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeye götürmesi, Washington’un dış politika adımlarını yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarıyla hedeflerinin yalnızca Venezuela ile sınırlı olmadığını da tekrar hatırlattı.

"Grönland Grönland'a ihtiyacı var"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda, Grönland’ın ABD için stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Trump, “ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmeli” ifadelerini kullandı.

"Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacak"

Açıklamalarını sürdüren Trump, “Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalı. Askeri açıdan ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD’nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile. Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD’nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez” dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise kısa süre önce yaptığı değerlendirmede, “Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.