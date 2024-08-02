Trump'ın seçim kampanyasına yapılan temmuz ayı bağış tutarı: 138,7 milyon dolar

ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası için temmuzda 138,7 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi ise 22 Temmuz'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldığını duyurmuştu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

Harris'in seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında ise toplanan bağış miktarının 200 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.