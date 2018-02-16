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Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı

ABD Başkanı Trump'ın eylül ayında açıkladığı ve 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulundu ve "İslam'ı lekelemeye yönelik" bir adım olarak nitelendirildi.

Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı
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Virginia federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylül ayında açıkladığı son seyahat yasağını anayasaya aykırı bulduğunu açıkladı.

Mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin aralarında bulunduğu toplam 8 ülkeyi kapsayan yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetti. Başyargıç Roger Gregory, Trump'ın hem resmi açıklamalarında hem de sosyal medyadaki paylaşımlarında Müslümanları hedef alan sözlerine dikkati çekti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) açıklamasında, 4'e karşı 9 oyla kabul edilen kararın çok olumlu karşılandığı ve diğer mahkemelere de örnek olmasının temenni edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Son dakika Donald Trump seyahat yasağı

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