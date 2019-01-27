Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela'ya tehdit

27 Ocak 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da bulunan ABD'li diplomatlara veya Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti.

Bolton, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Venezuela ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek çıkan Küba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Emperyalist" olarak tanımladığı ABD ve Guaido'yu, Bolivarcı devrimi küçümseme ve istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunmakla suçlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'e cevap veren Bolton, "Küba'nın Maduro ve paramiliter güçlerine olan desteği ve kontrolü iyi bilinmektedir." ifadesini kullandı.

Bolton, kendini başkan ilan eden Guaido'yu Venezuela'nın "demokratik başkanı" olarak tanımlayarak, ülkede kendilerine ve Guaido'ya yapılacak herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceklerini bildirdi. Bolton, şunları kaydetti:

"ABD'nin diplomatik personeline, Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya veya Venezuela Ulusal Meclisi'ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir."

Diplomatik ve ticari süreç müzakereleri

Öte yandan, Maduro'nun ülkeden ayrılması için ABD'li diplomatlara verdiği 72 saatlik süre sonrasında bir kısım ABD'li personelin ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Dün konuya ilişkin açıklama yapan Venezuela Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin, konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edeceklerini ve bu sürenin de 30 günle sınırlandırılacağını kaydetti.

Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, söz konusu personelin, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: AA