Trump'ın yakın çevresinde yaprak dökümü devam ediyor

08 Kasım 2018

Görevinin ilk iki yılında kabinesinde ve yakın çalışma ekibinde onlarca değişiklik yapan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını kabul ederek, çalışma ekibindeki yakın isimlerden birini daha kaybetti.

Trump, birçok ekip arkadaşında olduğu gibi Sessions'ın istifasını da Twitter hesabından duyurdu. ABD Başkanı Twitter'da "Adalet Bakanı Jeff Sessions'a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir." paylaşımında bulundu.

Başkan Trump, bir süredir kamuoyu önünde eleştirdiği Sessions'ı, 2016'da yapılan ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesiyle ilgili soruşturmadaki tavrı nedeniyle hedef tahtasına koymuştu.

Sessions'dan neredeyse bir ay önce 9 Ekim'de de ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etmişti.

Trump, Haley'in istifasını Twitter üzerinden duyurmak yerine Beyaz Saray'daki ortak basın açıklamasıyla ilan etmişti.

Yakın ekibinde yaprak dökümü sürüyor

İki yıldan az sürede gerek istifa gerekse kovulma şeklinde yakın çalışma ekibindeki birçok isme veda eden Trump, toplamda en kısa süre içinde en fazla kabine üyesi değişikliği yapan başkanlardan biri olarak şimdiden Amerikan siyaset tarihine geçti.

Trump, en fazla değişikliği, en yakın çevresindeki koltuklardan birisi olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nda yaptı.

Bu göreve ilk olarak seçim çalışmalarındaki en yakın isimlerden biri olan Michael Flynn'i 20 Ocak 2017 tarihinde getiren Trump, henüz ilk ayın sonunda Flynn'in istifasını kabul etmek zorunda kaldı.

Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etti.

Trump daha sonra bu göreve 20 Şubat 2017'de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı getirdi. McMaster bu görevde 1 yılı aşkın süre kaldıktan sonra bu yıl 9 Nisan'da Trump tarafından görevden alındı.

Trump, McMaster’dan boşalan göreve ise aynı gün neo-muhafazakar bir isim olarak bilinen ve George Bush döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini de yapan John Bolton'ı atadı.

Dışişleri Bakanlığında Tillerson yerine Pompeo

Öte yandan Trump'ın ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atadığı eski Exxon Mobil Üst Düzey Yöneticisi Rex Tillerson, kabinede bir yılı aşkın süre görev yaptı.

Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, yine Başkan Trump tarafından bu yıl 13 Mart'ta görevinden alındı. Trump, Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo'yu getirdi.

FBI Direktörü Comey'i kovdu

Kabine değişikliğinde adeta bir rekora imza atan Trump'ın belki de en dikkati çeken adımlarından birisi ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden alması oldu.

Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik soruşturmayı da yürüten Comey'in 9 Mayıs 2017'de görevine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruşturması" tartışmasını iyice alevlendirdi.

Comey'in yerine ise 2 Ağustos'ta Christopher Wray getirildi.

Beyaz Saray'a sözcü dayanmıyor

Beyaz Saray'ın ilk Basın Sözcüsü olan Sean Spicer, görevinin ilk gününde adeta Washington basınına karşı bir savaş başlattı.

İlk basın toplantısına yaklaşık iki saat geç gelen Spicer, soru almadan sadece Trump'ın yemin törenine katılan kalabalık hakkında basının yaptığı "asılsız" haberlerden dolayı gazetecileri azarlayarak kürsüyü terk etti.

Basın mensuplarıyla yıldızı bir daha barışmayan Spicer, belki de Trump yönetimi içerisinde en fazla "dalga geçilen" isim haline geldi.

Sözcü Spicer, Trump'ın New York'tan finansçı arkadaşı Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'de istifa ettiğini açıkladı. Spicer görevi bıraktığında sadece 182 gündür Beyaz Saray'da çalışıyordu.

Spicer tartışması bitmeden Scaramucci de sadece 10. gününde görevinden alınarak yerine halen bu görevi sürdüren Sarah Sanders getirildi.

Özel kalem müdürünü ve birçok danışmanını da değiştirdi

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus da 28 Temmuz 2017'de koltuğundan ayrılırken, o günlerde Trump'ın kabinesinde İç Güvenlik Bakanı olan John Kelly 3 gün sonra onun yerine atandı.

Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan Trump'ın baş stratejisti ve belki de Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden biri olan Steve Bannon ise 19 Ağustos'ta görevinden ayrıldı.

Bannon gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Trump'ın danışmanı Sebastian Gorka da ağustos ayının son günlerinde Beyaz Saray'a veda etti.

Price, kabineden ayrılan ilk bakan oldu

Sağlık Bakanı Tom Price, yüksek seyahat harcamalarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda artan baskılara dayanamayıp 29 Eylül 2017'de görevinden istifa etti. Price, Trump yönetiminden ayrılan ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın ikinci iletişim direktörü ve en uzun süre Trump'ın yanında görev yapan yardımcısı Hope Hicks de bu yıl 28 Şubat'ta görevinden ayrıldı.

Kendisine yapılan baskılardan ya da görüş farklılıklarından dolayı çevresinde sık sık değişikliğe giden Trump’ın Oval Ofis'te 20 Ocak 2017'de göreve başladığında ilk icraatlarından biri Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'in görevine son vermek oldu.

Kaynak: AA