Trump'tan ABD'yi karıştıran açıklama: Enflasyonu seviyorum

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ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş belirsizliklerin gölgesinde devam ederken, karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi.

Savaşın yol açtığı maliyet artışları ABD'de enflasyonun 3 yılın zirvesine çıkmasına yol açarken Trump, rakamları olumlu bulduğunu belirterek "Rakamlar harikaydı.Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek." dedi.

Sözleri tepki çekti

Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, Trump'ı artan yaşam maliyetlerine duyarsız olmakla eleştirdi. Trump, daha sonra The New York Post'a yaptığı açıklamada, sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak aslında enflasyonun beklenenden daha düşük olmasını kastettiğini ve savaş sona erdiğinde fiyatların düşeceğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler ülkede yıllık enflasyonun, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.