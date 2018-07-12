Trump'tan AB'ye otomobil tehdidi

12 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump dün başlayan NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'ne uyarıda bulundu.

Trump, eğer ticaret konusunda ülkesine daha adil davranılmazsa, Avrupa üretimi otomobillerin ABD'ye girişini kısıtlamak için önlem alacaklarını söyledi.

Bu ay Washington'da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i ağırlayacak olan Trump, AB'nin Amerikan tarım üreticilerine kapılarını kapatarak ABD'ye haksızlık ettiği iddiasını tekrarladı.

"Bu da değişecek; çünkü 25 Temmuz'da benimle müzakerelere başlamak için (Washington'a) geliyorlar. Bakalım göreceğiz" ifadelerini kullanan Trump, "Eğer müzakerelerde iyi niyetli olmazlarsa, çok düşük, hatta sıfır düzeyinde vergilerle ülkemize giren (AB imalatı) milyonlarca otomobil konusunda bir şeyler yapacağız... Bence bu çok etkili bir müzakere yöntemi ama ben müzakere etmiyorum. Sadece ABD'ye adil davranılmasını istiyorum" dedi.

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Kaynak: Reuters