Trump'tan Afrika liderlerine mektup

28 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti'yi 'bok çukuru' olarak nitelediğİ iddialarının ardından, Afrika liderlerine bir mektup gönderdi.

Mektupta "Afrika ülkelerine büyük saygı duyduğunu" dile getiren Trump, ABD Dışişleri Bakanı State Rex Tillerson'ın da mart ayında bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü. Bu iddia Afrika ülkelerinde büyük tepkiye yol açmış ve birçok ülke Trump'tan özür beklediklerini açıklamıştı.

Konunun, bu haftasonu Etiyopya'da düzenlenen Afrika Birliği zirvesinde de ele alındığı açıklandı.