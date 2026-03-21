Trump'tan ateşkes açıklaması: Karşı tarafı yok ederken yapılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrılarak uçağa geçmeden önce basın mensuplarının İran’a yönelik devam eden saldırılarla ilgili sorularını yanıtladı.

"Karşı tarafı yok ederken yapılmaz"

İran ile ateşkes ihtimaline dair değerlendirmede bulunan Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Bilirsiniz, karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı.

"İkimiz de zafer istiyoruz"

İsrail’in operasyonları ABD ile eş zamanlı sonlandırmaya hazır olup olmayacağı yönündeki soruya ise Trump, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. Ne mi istiyoruz? İkimiz de zafer istiyoruz" yanıtını verdi.

Saldırıların başlamasının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinde ciddi düşüş yaşandığını belirten Trump, ABD’nin bu hattı kullanmadığını söyledi. Bu konuda Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin’in devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde ise "Askeri açıdan tek yaptıkları, boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik" dedi.