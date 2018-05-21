Trump'tan casuslukla suçladığı FBI'a soruşturma talebi
ABD Başkanı Trump, FBI'ın eski Başkan Barack Obama'ın talebiyle, 2016 başkanlık kampanyasında casusluk faaliyeti yürüttüğü iddialarının soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde FBI'ın 2016 Başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunacağını söyledi.
Trump, Twitter'da paylaştığı mesajda FBI'ın Obama yönetimi tarafından verilen talimatla 'siyasi sebeplerle' seçim kampanyasına sızıp sızmadığının soruşturulmasını istedi.
Trump, mesajında "Buradan talep ediyorum, yarın resmi olarak da başvuruda bulunacağım. Adalet Bakanlığı, FBI/ DOJ tarafından Trump'ın seçim kampanyasına dönük siyasi saiklerle bir sızma veya soruşturma eylemi gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemelidir. Ve eğer gerçekleştiyse bunun, Obama yönetiminde yer alan kişilerin isteğiyle gerçekleşip gerçekleşmediğini" ifadesini kullandı.