Trump'tan Çin lideri Şi Cinping'e sert sözler! 'Anlaşma yapması son derece zor biri'
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’i 'sert ve anlaşma yapması zor biri' olarak tanımladı. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Şi’ye duyduğu kişisel sempatiyi dile getiren Trump, iki ülke arasında süregelen ticaret savaşında ise Çin’i Cenevre’de varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. İki tarafın karşılıklı vergi indirimi kararının ardından gerilim yeniden tırmanırken, gözler Trump ve Şi arasında yapılması planlanan görüşmeye çevrildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri" dedi.
Trump'ın bu sözleri, iki ülke arasında süregelen ticaret geriliminin gölgesinde geldi.
Ticarette karşılıklı yaptırımlar
Trump yönetimi, 2 Nisan'da Çin dâhil olmak üzere bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in misillemesiyle iki ülke arasında başlayan tarife savaşı, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmasıyla tırmanmış, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 125 oranında vergi uygulamaya başlamıştı.
Diğer ülkelere getirilen tarifeler 90 gün ertelenirken, Çin'e yönelik yaptırımlar derhal yürürlüğe girmişti.
Cenevre'de kritik görüşme
Bu gelişmelerin ardından 10-11 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de bir araya gelen ABD ve Çin heyetleri, gümrük vergilerinde 90 gün süreyle indirime gitme kararı aldı. 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlerdeki vergiyi yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmesi, Çin'in de ABD mallarına uygulanan tarifeyi yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmesi kararlaştırıldı.
Trump'tan anlaşma ihlali suçlaması
Ancak ABD Başkanı Trump, 30 Mayıs'taki açıklamasında Çin'i Cenevre'deki uzlaşının büyük bir kısmına uymamakla suçladı. Şi Cinping ile bu konuda görüşeceğini belirten Trump, "sorunun çözülmesini umduğunu" dile getirdi.