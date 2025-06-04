Trump'tan Çin lideri Şi Cinping'e sert sözler! 'Anlaşma yapması son derece zor biri'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri" dedi.

Trump'ın bu sözleri, iki ülke arasında süregelen ticaret geriliminin gölgesinde geldi.

Ticarette karşılıklı yaptırımlar

Trump yönetimi, 2 Nisan'da Çin dâhil olmak üzere bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in misillemesiyle iki ülke arasında başlayan tarife savaşı, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmasıyla tırmanmış, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 125 oranında vergi uygulamaya başlamıştı.

Diğer ülkelere getirilen tarifeler 90 gün ertelenirken, Çin'e yönelik yaptırımlar derhal yürürlüğe girmişti.

Cenevre'de kritik görüşme

Bu gelişmelerin ardından 10-11 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de bir araya gelen ABD ve Çin heyetleri, gümrük vergilerinde 90 gün süreyle indirime gitme kararı aldı. 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlerdeki vergiyi yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmesi, Çin'in de ABD mallarına uygulanan tarifeyi yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmesi kararlaştırıldı.

Trump'tan anlaşma ihlali suçlaması

Ancak ABD Başkanı Trump, 30 Mayıs'taki açıklamasında Çin'i Cenevre'deki uzlaşının büyük bir kısmına uymamakla suçladı. Şi Cinping ile bu konuda görüşeceğini belirten Trump, "sorunun çözülmesini umduğunu" dile getirdi.